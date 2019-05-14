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Новости

14 мая, 16:56

Ройзман отказался грустить по поводу смерти Доренко

фото ЗакС политика Ройзман отказался грустить по поводу смерти Доренко

Политик и общественный деятель Евгений Ройзман признался в своем видеоблоге в том, что не испытывает каких-либо сильных скорбных чувств по случаю недавней смерти знаменитого тележурналиста, "телекиллера" Сергея Доренко. Обычно транслирующий гуманизм, на сей раз бывший мэр Екатеринбурга был более чем сдержан в своих чувствах и не смог припомнить за покойным ничего особо лицеприятного.

"Ну хороший, громкий, зычный голос, ну владел словом, получал удовольствие от того, что говорил. Он мог говорить одно, мог говорить совершенно другое, а удовольствие, видимо, он получал одинаковое. Ему доводилось мочить многих людей, в частности, его нанимали, чтобы мочить меня, причем в очень трудное для меня время, и поэтому мне нечего сказать", - заявил политик.

Несмотря на то, что от прямого осуждения деятельности Доренко глава "Города без наркотиков" воздержался, свою позицию он обозначил максимально доходчиво.

Но когда кто-то скажет - "это был яркий, талантливый человек"... Ну яркий, но талантом своим можно по-разному распорядиться, можно его направить на служение людям, чтобы делать добро, а можно и наоборот... Ну что я тут скажу? Да ничего я не скажу.

Евгений Ройзман - о Сергее Доренко

Сергей Доренко разбился на мотоцикле 9 мая на проезжей части в Москве, потеряв сознание, по официальной версии, от разрыва аорты. Церемонию прощания с ним перенесли из-за того, что дочери не верят в версию естественной смерти. В результате назначили повторную судебно-медицинскую экспертизу.

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15 мая, 9:33    
17.05
Надо правильно цитировать.
«О мёртвых либо хорошо, либо ничего, кроме правды», — изречение древнегреческого политика и поэта Хилона из Спарты (VI в. до н. э.),

14 мая, 22:51    
20:50
Вас тоже добрым словом не вспомнят. Хотите проверим?

14 мая, 20:50    
У меня тоже нет грусти по поводу кончины журналиста. Но будет радость , когда это случится с ройзманом, быковым, гозманом, вишневским, венедиктовым, резником от передоза, да  много ещё можно назвать фамилий. Противно вспоминать.

14 мая, 18:29    
Жаль, что ушёл молодым. Хотя лично мне он не нравился, как журналист.
Аорта просто так не рвётся. Если сел на мотоцикл, значит хорошо себя чувствовал.
Что-то ему подмешали перед стартом. Нужно проводить расследование.

14 мая, 17:59    
17:05, упомянутое Вами "христианское правило" звучит следующим образом: О покойнике либо хорошо, либо ничего кроме правды. А произвести можно впечатление.

14 мая, 17:34    
Чего-то так строго?.. Самого-то тоже мотало в разные стороны...

14 мая, 17:05    
О покойных либо хорошее, либо ничего. Ройзману эта христианское правило, конечно, не знакомо.
Производил лучшее мнение этот Ройзман...

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