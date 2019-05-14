Удальцова оштрафовали на 500 рублей за мелкое хулиганство

Координатору "Левого фронта" Сергею Удальцову назначили денежный штраф за нарушение административного надзора, проявленное, по мнению правоохранителей, в предоставлении комментариев журналистам 1 мая, а также в мелком хулиганстве.

"Мне выписали штраф в размере 500 рублей. В протоколе указали, что я якобы участвовал в драке, размахивал руками", - цитирует политика ТАСС.

По словам Удальцова, полицейские пригрозили ему новым уголовным делом, которое якобы уже готовится в отношении него - за его регулярное непослушание и неисполнение наложенных на него судом обязательств.

До 2021 года лидеру "Левого фронта" запрещено покидать Москву и участвовать на ее территории в уличных акциях. Строгость наложенных на него обязательств связана с тем, что Удальцов в 2014 году получил реальный срок и отсидел в общей сложности 4,5 лет в колонии за организацию массовых беспорядков по так называемому "Болотному делу".