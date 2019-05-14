 «Яблоко» начало процедуру праймериз по выдвижению кандидата в губернаторы Петербурга

Петербургское отделение партии «Яблоко» вечером 14 мая начало дебаты между четырьмя кандидатами на выдвижение в губернаторы.

В дебатах участвуют депутат Законодательного собрания Борис Вишневский, лидер регионального отделения партии Екатерина Кузнецова, руководитель Пушкинского местного отделения Александр Маханьков и бывший депутат МО № 54, руководитель Невского местного отделения Сергей Трошин. В первом раунде они дискутируют на тему социальной политики и защиты прав человека.

Три других тура пройдут 18, 20 и 22 мая. После этого в петербургском офисе «Яблока» будет установлена урна для голосования. Проголосовать смогут только члены партии.

Напомним, свою губернаторскую программу из четырех кандидатов представил только Вишневский. В поддержку его кандидатуры уже высказалось федеральное руководство партии.

Выборы губернатора Петербурга состоятся 8 сентября 2019 года.

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