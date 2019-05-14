Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

14 мая, 19:56

На реконструкцию аэропорта в Великом Устюге понадобится еще 300 млн рублей

фото ЗакС политика На реконструкцию аэропорта в Великом Устюге понадобится еще 300 млн рублей

Дополнительные 300 млн рублей правительство Вологодской области перечислит на ремонт аэропорта в городе, считающемся родиной Деда Мороза, Великом Устюге, передает ТАСС.

"Эти деньги будут направлены на реконструкцию здания аэровокзала, что по ценам 2016 года оценивалось в около 50 млн рублей, а также на строительство аварийно-спасательной станции и других объектов, которые необходимы для получения летного сертификата", - пояснили в пресс-службе губернатора региона Олега Кувшинникова.

Сообщается, что никаких отклонений от заявленного графика работ не наблюдается и что 5 августа 2020 года аэропорт сможет вновь принимать и отправлять самолеты.

Первый этап работ обошелся в 1 млрд рублей, большая часть которых - 758 млн - явила собой средства из федерального бюджета.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
–екламный блок загружаетс¤...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


14 мая, 22:27    
А там аэропорт есть?
А я думала, что Дед Мороз на санях ездит.

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Как вы оцениваете действия полиции на Первомае

Применение силы и задержания справедливы
Задержания справедливы, силу применять было не нужно
Полиция не должна была задерживать участников шествия


Все новости:
15:54 ФБК выпустил расследование, посвященное "заказчику" нового храма в Екатеринбурге

15:25 Шлосберг рассказал о том, что привело к власти команду Путина

15:09 Цакунов: Не в моем характере применять насилие

14:52 Минфин предлагает увеличить расходы на чиновников и силовиков и сократить отчисления в ПФР   1

14:33 Обвинение запросило для Цакунова 2,5 года условно

14:25 Госдума разрешит гражданам голосовать на региональных выборах по месту пребывания

14:08 Глава арктического комитета отчитался о 2,6 млн рублей дохода

13:58 Суд продолжит рассмотрение иска КРТИ к экс-директору ГЦУП Бакулину 4 июля

13:57 На акции против возведения храма в Екатеринбурге задержали ещё 70 манифестантов   4

13:36 Глава Хакасии выиграл суд по иску к пресс-секретарю "Роснефти", который нарёк его "дебилом"   1

13:34 Муниципал: Московский район: тихие округа «Единой России»

13:23 Главу и замглавы петербургского Росимущества задержали по подозрению в мошенничестве   1

13:10 Песков о стычках горожан с полицией в Екатеринбурге: Силовой сценарий всегда оправдан   3

12:59 Жители Коми и ненцы больше всех в СЗФО довольны уровнем межнациональных отношений

12:36 Правительство выделит дополнительные 285 млн рублей на подготовку Петербурга к Евро-2020

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.