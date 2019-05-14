На реконструкцию аэропорта в Великом Устюге понадобится еще 300 млн рублей

Дополнительные 300 млн рублей правительство Вологодской области перечислит на ремонт аэропорта в городе, считающемся родиной Деда Мороза, Великом Устюге, передает ТАСС.

"Эти деньги будут направлены на реконструкцию здания аэровокзала, что по ценам 2016 года оценивалось в около 50 млн рублей, а также на строительство аварийно-спасательной станции и других объектов, которые необходимы для получения летного сертификата", - пояснили в пресс-службе губернатора региона Олега Кувшинникова.

Сообщается, что никаких отклонений от заявленного графика работ не наблюдается и что 5 августа 2020 года аэропорт сможет вновь принимать и отправлять самолеты.

Первый этап работ обошелся в 1 млрд рублей, большая часть которых - 758 млн - явила собой средства из федерального бюджета.