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15 мая, 9:28

В Екатеринбурге задержали 23 противников строительства храма

фото ЗакС политика В Екатеринбурге задержали 23 противников строительства храма

В результате массовых стычек с полицией минувшим вечером, 14 мая, в отделы полиции были доставлены 23 екатеринбуржца, выступающие против возведения храма в городском сквере в центре города, извещает ТАСС, ссылаясь на данные Министерства общественной безопасности Свердловской области.

По данным ведомства, задержаны были только граждане, наиболее активно выражавшие свое негодование. Акция, напомнили в министерстве, санкционирована властями не была.

Из-за того, что манифест перерос из мирной формы в стадию активного несогласия, ранее в СМИ появилась информация, что по отношению к противникам строительства храма силовики и представители ЧОП стали проявлять агрессию, например, распыляли слезоточивый газ. Одного демонстранта доставили в больницу с переломом ребра, двоих других - с ушибами.

Храм в сквере у Театра драмы в Екатеринбурге обещают возвести к 2023 году.

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15 мая, 11:28    
Для 10.50.
Куриные мозги, почему храм должен строится на месте сквера в центре у театра? Представь на секундочку спектакль под звон колоколов.
А сквер не жалко?
Другого места нет!
Вот так слуги народа относятся к своим хозяевам, жителям Екатеринбурга: плевать хотели на мнение горожан. Именно горожан, которых кроме денег и гаджетов интересует деятельность власти.

15 мая, 11:10   Игорь  
Где были горожане когда строился ЕБН-Центр?

15 мая, 10:50   alexoptimist   iv153035@gmail.com
Обратите внимание на участников митинга. Это в основном молодежь, которую сейчас кроме "гаджетов" и денег ничего не интересует. Это госдеповский сценарий "желтых революций" с соответствующей речевкой "кто не скачет, тот за храм (ранее москаль)". Никто в рабочее время и время учебы не пойдет торчать на митинге. Все оплачено. Поэтому, надо тщательно разобраться со всеми участниками и их убеждениями. Возможно это госдеповский сценарий обещанного "троянского коня"

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