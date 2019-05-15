До конца 2019 года КИО приобретет в собственность города 43 соцобъекта Согласно подписанному временным градоначальником Северной столицы Александром Бегловым постановлению, до конца текущего года комитет имущественных отношений приобретет в собственность города 43 объекта социальной инфраструктуры, сообщает пресс-служба Смольного. Список необходимых объектов сформирован на основе данных, предоставленных районными администрациями и органами госвласти Петербурга. Деньги на данные цели выделены из федерального бюджета. Договоренность была ранее достигнута между врио Бегловым и премьером Дмитрием Медведевым. В перечне приобретаемых соцобъектов - 24 детсада, 4 школы, 15 больниц.



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