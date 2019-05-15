Количество оправдательных приговоров в России достигло исторического минимума

Число вынесенных в 2018 году оправдательных вердиктов сократилось до 0,23% и достигло исторического минимума в истории современной России, уведомляет "Проект".

В изыскании, проведенном аналитиками издания, отмечается, что всего в прошлом году судьи рассмотрели дела около 885 тысяч человек, из которых 682 тысячи после получили реальные сроки заключения. Только 2082 граждан были оправданы.

В 2018 году, продолжает "Проект", в райсудах были оправданы 3,6% от общего числа лиц, не признавших свою вину. Наибольший шанс получить оправдательный вердикт был у обвиняемых в преступлениях, свершенных на государственной службе. Самая положительная динамика наблюдается лишь в судах присяжных, где оправдывают 28% человек от числа тех, кто вину не признал.

В 2017 году количество вынесенных "положительных" вердиктов было чуть больше - 0,24%.