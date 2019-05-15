Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

15 мая, 12:59

Бастрыкин рассказал о 700 коррупционерах в СК за 12 лет

фото ЗакС политика Бастрыкин рассказал о 700 коррупционерах в СК за 12 лет

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил, что за последние 12 лет под суд попали более 700 сотрудников ведомства, попавшихся на коррупции, передает РИА «Новости».

«У нас тоже есть коррупция. Мы за 12 лет нашего существования отдали под суд 702 человека, мы сами возбудили дела при помощи наших коллег из органов ФСБ, которые осуществляли оперативное сопровождение наших дел», - сказал Бастрыкин на Международном молодежном юридическом форуме.

Одним из самых громких дел, связанных с сотрудниками СК, стало дело Шакро Молодого. Первого замглавы управления СК по Москве Дениса Никандрова признали виновным в получении взяток за освобождение криминального авторитета Андрея Кочуйкова, его осудили на 5,5 лет колонии строгого режима. По этому же делу в колонию отправился еще один офицер СК Михаил Максименко на 13 лет. Также по делу проходит бывший глава московского Следкома Александр Дрыманов.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
–екламный блок загружаетс¤...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Как вы оцениваете действия полиции на Первомае

Применение силы и задержания справедливы
Задержания справедливы, силу применять было не нужно
Полиция не должна была задерживать участников шествия


Все новости:
15:54 ФБК выпустил расследование, посвященное "заказчику" нового храма в Екатеринбурге

15:25 Шлосберг рассказал о том, что привело к власти команду Путина

15:09 Цакунов: Не в моем характере применять насилие

14:52 Минфин предлагает увеличить расходы на чиновников и силовиков и сократить отчисления в ПФР   1

14:33 Обвинение запросило для Цакунова 2,5 года условно

14:25 Госдума разрешит гражданам голосовать на региональных выборах по месту пребывания

14:08 Глава арктического комитета отчитался о 2,6 млн рублей дохода

13:58 Суд продолжит рассмотрение иска КРТИ к экс-директору ГЦУП Бакулину 4 июля

13:57 На акции против возведения храма в Екатеринбурге задержали ещё 70 манифестантов   4

13:36 Глава Хакасии выиграл суд по иску к пресс-секретарю "Роснефти", который нарёк его "дебилом"   1

13:34 Муниципал: Московский район: тихие округа «Единой России»

13:23 Главу и замглавы петербургского Росимущества задержали по подозрению в мошенничестве   1

13:10 Песков о стычках горожан с полицией в Екатеринбурге: Силовой сценарий всегда оправдан   3

12:59 Жители Коми и ненцы больше всех в СЗФО довольны уровнем межнациональных отношений

12:36 Правительство выделит дополнительные 285 млн рублей на подготовку Петербурга к Евро-2020

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.