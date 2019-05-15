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15 мая, 13:05

На организаторов протеста против возведения храма в Екатеринбурге завели дела

фото ЗакС политика На организаторов протеста против возведения храма в Екатеринбурге завели дела

На екатеринбуржцев, возглавляющих, по мнению полиции, акцию протеста против строительства храма в центре города, составили протоколы об организации массового мероприятия без подачи уведомления (ч. 2 ст. 20.2 КоАП), поделился с "МБХ медиа" правозащитник Никита Томилов.

"Тем, кого сегодня вызвали повесткой, вменяется организация и участие в несанкционированном митинге. Речь идет об Анне Балтиной, Викторе Бармине, Кате Лахтиковой и Ярославе Ширшикове", - сообщил он.

Вместе с тем протоколы о мелком хулиганстве (ч. 1 ст. 20.1 КоАП) получили также активисты Сергей Тимофеев, Леонид Яковлев и Айдар Исламов.

Накануне на стихийной акции несогласия были задержаны 28 человек.

Из-за того, что манифест перерос из мирной формы в стадию активного несогласия, ранее в СМИ появилась информация, что по отношению к противникам строительства храма силовики и представители ЧОП стали проявлять агрессию - например, распыляли слезоточивый газ. Одного демонстранта доставили в больницу с переломом ребра, двоих других - с ушибами.

Храм в сквере у Театра драмы в Екатеринбурге обещают возвести к 2023 году.

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