Украина ввела торговое эмбарго на российский цемент и фанеру

Правительство Украины одобрило введение новых санкций в отношении России, расширив перечень запрещенных к ввозу товаров.

На сей раз запрет затрагивает продукцию из российских цемента и фанеры.

В послании кабмина отмечается, что эмбарго введено в ответ на "агрессивные и дискриминационные действия" со стороны РФ, которые выражаются в закрытии доступа и транзита товаров из Украины на российский рынок.

20 марта президент Украины Петр Порошенко одобрил решение Совета нацбезопасности страны ввести санкции в отношении 294 юридических и 848 физических лиц России, которые участвовали в строительстве Крымского моста и проведении выборов на Донбассе. Позднее под санкции попали сотрудники погранслужбы ФСБ, участвовавшие в захвате украинских моряков в Керченском проливе.

В конце апреля РФ установила эмбарго на экспорт нефти и нефтепродуктов в Украину.