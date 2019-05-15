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15 мая, 17:30

Памфилова разочарована пассивностью оппозиционных фракций в ГД в вопросе муниципального фильтра

фото ЗакС политика Памфилова разочарована пассивностью оппозиционных фракций в ГД в вопросе муниципального фильтра

Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что разочарована пассивностью участников избирательного процесса в вопросе снижения муниципального фильтра на выборах глав регионов, передает ТАСС.

«Разочарована, что огромные усилия, предпринятые для снятия барьеров, для снижения "муниципального фильтра", не были подхвачены, наткнулись совершенно неожиданно на равнодушие со стороны тех, от кого зависит их продвижение», - сказала Памфилова.

По ее словам, по итогам заседания рабочей группы при администрации президента было достигнуто «политическое согласие» о необходимости снижения фильтра. Согласились с необходимостью сделать это и в «Единой России», были подготовлены соответствующие поправки, напомнила Памфилова.

Оставалось только «оппозиционным фракциям» вовремя провести их через технические законы, чтобы они вступили в силу осенью, но «никто этим, к сожалению, не воспользовался», сказала Памфилова. Депутаты от ЛДПР внесли закон о снижении муниципального фильтра, но принять его к единому дню голосования осенью не успеют, отметила глава ЦИК. Она напомнила, что обратилась с просьбой снизить фильтр к представителям 16 регионов, где пройдут выборы глав в сентябре.

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