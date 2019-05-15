В Москве оштрафовали и арестовали участников акции у ФСБ 13 мая

Мещанский суд Москвы оштрафовал и арестовал участников акции у здания ФСБ, которая прошла 13 мая, передает «МБХ медиа» со ссылкой на адвоката Олега Еланчика.

Троим активистам вменили нарушение ч. 8 ст. 20.2 КоАП (повторное нарушение правил проведения митинга). Активистку «Левого сопротивления» Дарью Полюдову и Октябрину Звягину арестовали на пять суток. Виктору Капитонову назначили штраф в 150 тысяч рублей.

13 мая у здания ФСБ в Москве прошла акция в поддержку фигурантов дел «Сети», «Нового величия» и аспиранта МГУ Азата Мифтахова. Правоохранители задержали около 13 человек.

Также протокол по ч. 8 ст. 20.2 КоАП составлен на правозащитника Льва Пономарева. На акции 13 мая ему мешали выступить несколько человек, среди которых очевидцы опознали активиста SERB Александра Петрунько. Того же самого активиста опознали как человека, который в 2017 году выплеснул в лицо Алексею Навальному разбавленную неизвестной жидкостью зеленку, что привело к проблемам с глазами политикам.