РАНХиГС: Родители не хотят для своих детей работы в науке

Согласно социологическому изысканию, проведенному РАНХиГС, только 6,2% опрошенных семей желают, чтобы их дети по завершении учебы построили свою карьеру в сфере российской науки, приводит РБК результаты исследования "Выбор семьями образовательных траекторий для детей".

Наиболее востребованными специальностями, по мнению родителей, на данный момент являются информационные и компьютерные технологии, связь (39,8%), медицина (35%), армия, полиция и силовые структуры (34,5%). Видят своих детей в актерском деле 4% опрошенных, а гуманитариями - 4,5%.

Популярностью научная отрасль до сих пор не пользуется в связи с устоявшимся клише о том, что "наука в России нищая".

"Это повторяется много лет, а родители, конечно, хотят, чтобы их дети были успешными", - отмечают социологи.

Получение высшего образования остается приоритетной социальной нормой: почти 72% респондентов заявили, что их дети должны закончить вуз, вместе с тем около 27% уточнили, что это не обязательный "постулат", но желательный.

На вопрос, сможет ли семья в случае надобности оплатить ребенку учебу, утвердительно ответили лишь 37,8% респондентов, однако 27,3% уточнили, что им придется брать на эти цели кредит.