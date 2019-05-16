Яшин разоблачил "точечных застройщиков"

Глава совета муниципальных депутатов "Красносельский", московский политик Илья Яшин провел мини-расследование, выявившее достаточно хитрую схему, по которой крупным строительным компаниям удается добиваться разрешения на точечную застройку столицы.

Самым циничным атрибутом всей процедуры, как ему представляется, можно назвать привлечение неких "фейковых" экспертов, которые имеют привычку оценивать состояние уже снесенного здания так, как будто оно еще стоит на своем месте. Такую практику политик называет не иначе, как "жульническим механизмом" и "мутной схемой".

"[Эксперт - прим. ЗАКС.Ру] путает этажность домов. Несет полную околесицу, из которой становится ясно, что он даже не был на участке, который анализирует в своем заключении. Потом получает деньги за свою филькину грамоту, а у чиновников и строительной мафии в арсенале появляется необходимый «авторитетный документ», которым они отмахиваются от недовольных жителей", - рассказал Яшин.

Именно из-за таких комбинаций, констатирует демократ, многие ни о чем не подозревающие москвичи однажды просыпаются и получают не самую желанную возможность, "выходя на балкон, здороваться за руку с соседом напротив, который въехал в свежую новостройку".

Яшин призвал горожан к борьбе со "строительной мафией" так, как он ее понимает. По его мнению, распространение его расследования уже является вкладом в эту борьбу.