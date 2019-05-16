Правительство выделит дополнительные 285 млн рублей на подготовку Петербурга к Евро-2020

Порядка 286 млн рублей собирается выделить российское правительство для организации матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года в Северной столице. Такие данные содержатся в проекте подготовленных изменений в федеральный закон о бюджете на 2019 год и плановый на 2020-2021 год, которые опубликованы на портале правовой информации.

Обозначенная сумма поступит в федеральный бюджет в случае возврата дебиторской задолженности оргкомитету Чемпионата мира по футболу-2018 в виде излишне уплаченных сумм налогов.

Напомним, матчи Евро-2020 пройдут с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах Европы. Росcию представляет только Петербург. На стадионе "Газпром Арена" состоятся 4 матча турнира, включая 3 матча группового этапа (13, 17 и 22 июня), а также четвертьфинал (3 июля).