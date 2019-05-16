Жители Коми и ненцы больше всех в СЗФО довольны уровнем межнациональных отношений

Среди всех регионов, составляющих Северо-западный федеральный округ, наибольшее удовлетворение от качества межнациональных отношений испытывают республика Коми и Ненецкий автономный округ, передает ТАСС со ссылкой на заведующего межнациональными вопросами замглавы президентской администрации Магомедсалама Магомедова.

"В среднем по России число граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, выросло в 2018 году и составило 79,1%. По СЗФО эти данные, к сожалению, несколько ниже. В некоторых регионах округа сохраняется положительная динамика", - сказал чиновник.

Примечательно, что худшие показатели в этом отношении демонстрируют Петербург и Великий Новгород.

Конференция, на которой оглашались данные, прошла в Пскове. В ней участвовал заместитель полпреда по СЗФО Вадим Леонтьев.