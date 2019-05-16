Песков о стычках горожан с полицией в Екатеринбурге: Силовой сценарий всегда оправдан

Официальный "глашатай" Кремля Дмитрий Песков, комментируя стычки горожан с полицией в Екатеринбурге, заявил, что силовое "усмирение" протестующих - а именно, применение к ним слезоточивого газа - действие оправданное, передает "Интерфакс".

"Силовой сценарий всегда оправдан, когда речь идет о провокации. В Екатеринбурге не обошлось без тех, кто провоцирует ситуацию, различных проявлений непозволительного поведения. [Это и] вызвало соответствующие действия силовых ведомств", - сообщил кремлевский чиновник.

Вместе с тем, отметил Песков, с протестующими "идет разъяснительная работа, продолжается диалог с теми, кто хочет этот диалог вести".

14 мая на территории "раздора" в сквере в центре города задержали 26 горожан, днем позже - 33 человека. Региональная власть на уступки пока не идет.

Храм святой Екатерины обещают построить к 2023 году.