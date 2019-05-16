Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

13:10

Песков о стычках горожан с полицией в Екатеринбурге: Силовой сценарий всегда оправдан

фото ЗакС политика Песков о стычках горожан с полицией в Екатеринбурге: Силовой сценарий всегда оправдан

Официальный "глашатай" Кремля Дмитрий Песков, комментируя стычки горожан с полицией в Екатеринбурге, заявил, что силовое "усмирение" протестующих - а именно, применение к ним слезоточивого газа - действие оправданное, передает "Интерфакс".

"Силовой сценарий всегда оправдан, когда речь идет о провокации. В Екатеринбурге не обошлось без тех, кто провоцирует ситуацию, различных проявлений непозволительного поведения. [Это и] вызвало соответствующие действия силовых ведомств", - сообщил кремлевский чиновник.

Вместе с тем, отметил Песков, с протестующими "идет разъяснительная работа, продолжается диалог с теми, кто хочет этот диалог вести".

14 мая на территории "раздора" в сквере в центре города задержали 26 горожан, днем позже - 33 человека. Региональная власть на уступки пока не идет.

Храм святой Екатерины обещают построить к 2023 году.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
–екламный блок загружаетс¤...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


15:35    
Когда этого брехуна будут таскать за усы, надеюсь, он вспомнит свое оправдание силового сценария.

13:52    
Собор будет строить ООО "Храм святой Екатерины". Оно принадлежит уральским миллиардерам Игорю Алтушкину и Андрею Козицыну, хозяевам "Русской медной компании" (РМК) и "Уральской горно-металлургической компании" (УГМК). Раньше они позиционировали себя просто как меценаты, на чьи деньги будет построен храм. Но на самом деле всё немного сложнее. Власти Екатеринбурга и Свердловской области доверили (точнее, сдали в аренду, которую скоро можно будет продлить на 49 лет) этим меценатам огромный участок в центре города. И его застройка не ограничится храмом, парковкой и общественными пространствами. Это целый квартал, где построят огромный МФЦ высотой до 30 этажей с фитнес-центром и несколько жилых домов. Заодно планируется выкинуть несколько исторических зданий из списка объектов культурного наследия, потому что сейчас они мешают уважаемым бизнесменам зарабатывать.
https://pikabu.ru/story/ne_tolko_lish_khram_a_mnogoyetazhka_6705951

13:20    
Не должна РПЦ забирать парки, скверы идр. у российского народа, так как они являются крайне важной средой обитания для здоровой жизни горожан, особенно детей! Вот что непонятно зажравшимся попам и потакающим им властям???

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Как вы оцениваете действия полиции на Первомае

Применение силы и задержания справедливы
Задержания справедливы, силу применять было не нужно
Полиция не должна была задерживать участников шествия


Все новости:
15:25 Шлосберг рассказал о том, что привело к власти команду Путина

15:09 Цакунов: Не в моем характере применять насилие

14:52 Минфин предлагает увеличить расходы на чиновников и силовиков и сократить отчисления в ПФР   1

14:33 Обвинение запросило для Цакунова 2,5 года условно

14:25 Госдума разрешит гражданам голосовать на региональных выборах по месту пребывания

14:08 Глава арктического комитета отчитался о 2,6 млн рублей дохода

13:58 Суд продолжит рассмотрение иска КРТИ к экс-директору ГЦУП Бакулину 4 июля

13:57 На акции против возведения храма в Екатеринбурге задержали ещё 70 манифестантов   4

13:36 Глава Хакасии выиграл суд по иску к пресс-секретарю "Роснефти", который нарёк его "дебилом"   1

13:34 Муниципал: Московский район: тихие округа «Единой России»

13:23 Главу и замглавы петербургского Росимущества задержали по подозрению в мошенничестве   1

13:10 Песков о стычках горожан с полицией в Екатеринбурге: Силовой сценарий всегда оправдан   3

12:59 Жители Коми и ненцы больше всех в СЗФО довольны уровнем межнациональных отношений

12:36 Правительство выделит дополнительные 285 млн рублей на подготовку Петербурга к Евро-2020

12:32 Яшин разоблачил "точечных застройщиков"   1

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.