Главу и замглавы петербургского Росимущества задержали по подозрению в мошенничестве

Подозреваемых в совершении 10 коммерческих преступлений главу петербургского филиала Росимущества и его заместителя задержали сотрудники Следственного комитета, говорится на сайте ведомства.

Ущерб от вменяемых им злодеяний, представляющих собой мошенничество с продажей и поставками древесины, оценивается более чем 40 млн рублей.

По версии следствия, начиная с 2016 года сразу в нескольких районах Ленинградской области орудовало преступное сообщество, специализировавшееся на незаконном сбыте древесины, которая добывалась таким же незаконным путем: деревья спиливались без специальной на то санкции.

Уголовное дело открыто по статье о мошенничестве в особо крупном размере.