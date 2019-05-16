Глава Хакасии выиграл суд по иску к пресс-секретарю "Роснефти", который нарёк его "дебилом"

Городской суд Абакана удовлетворил иск главы Хакасии Виктора Коновалова о защите чести и достоинства к пресс-секретарю "Роснефти" Михаилу Леонтьеву, который нарёк политика "манифестированным дебилом", передает "Интерфакс-Сибирь".
"Суд удовлетворил исковые требования Коновалова к Леонтьеву в полном объеме, мотивировочная часть решения будет опубликована позднее", - уточнили в республиканском судебном ведомстве.
Напомним, грубость прозвучала в контексте обсуждения региональных выборов, прошедших минувшей осенью. Бывший телеведущий, выступая в эфире ток-шоу на радио "Комсомольская правда", выразил неудовольствие результатами так называемого "протестного голосования" в республике, где впервые за долгое время проиграл единоросс и победил коммунист.