Госдума разрешит гражданам голосовать на региональных выборах по месту пребывания

Депутаты нижней палаты федерального собрания во втором чтении приняли проект закона, разрешающий голосовать на выборах и референдумах в регионах по месту пребывания, извещает "Росбалт".

Данное право получат граждане, у которых нет регистрации по месту жительства, однако имеется регистрация по месту пребывания - обязательно на территории соответствующего избирательного округа - не менее чем за 3 месяца до дня голосования. Для того, чтобы поучаствовать в электоральном событии, гражданин обязан будет подать в ТИК заявление о включении в список избирателей или участников референдума по месту нахождения.

Законопроектом также закрепляется порядок включения в списки избирателей граждан, работающих вахтовым методом. Это будет делаться по аналогии с избирателями, находящимися в местах временного пребывания, работающими на предприятиях с непрерывным циклом и занятыми на отдельных видах работ, где невозможно уменьшение продолжительности работы (смены) и т. д.

Между тем, петербургское Законодательное собрание в ближайшее время рассмотрит инициативу о снижении муниципального фильтра с 10% до 5%. Изначально с данным предложением выступили депутаты Госдумы от КПРФ, однако их идея должный отклик среди коллег-парламентариев пока не нашла.