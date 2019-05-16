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14:52

Минфин предлагает увеличить расходы на чиновников и силовиков и сократить отчисления в ПФР

фото ЗакС политика Минфин предлагает увеличить расходы на чиновников и силовиков и сократить отчисления в ПФР

Министерство финансов полагает, что расходы на содержание государственных и силовых структур России, а именно - МВД, Росгвардию, Следственный комитет, Генпрокуратуру, следует увеличить, следует из проекта поправок к федеральному бюджету-2019, опубликованных на портале правовой информации. С документом ознакомился портал Finanz.ru.

Между тем, финансовое ведомство находит резонным сокращение ежегодного трансферта Пенсионному фонду на 15,8 млрд рублей. В то же время траты на МВД (6 млрд), СК (2,8 млрд), Росгвардию (2 млрд) и прокуратуру (3,8 млрд) предлагается увеличить на 12,5 млрд рублей.

Содержание госаппарата, по мнению Минфина, должно возрасти на дополнительные 10,7 млрд рублей.

На поддержание экономического сектора планируют запросить еще 72,9 млрд рублей, на РЖД - 50 млрд рублей, на ЖКХ - 50 млрд рублей, на образование - 14 млрд рублей и на здравоохранение - 6,3 млрд рублей.

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15:35    
Здравоохранение, конечно, по остаточному принципу. В глубинке нет больниц, поликлиник, врачей -ужас.
Но и в Питере не все благополучно. Номерок к врачу в среднем надо ждать 2 недели (к этому времени что еще может случиться), в больницах нет мест, больные лежат в коридорах, лекарств нет, палаты переполнены. А это угроза жизни людей. Платные медицинские центры следует строго контролировать, уровень медицинской помощи низкий, один обман, чтобы вытягивать деньги. Их за нарушения следует закрывать.

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