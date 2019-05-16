Шлосберг рассказал о том, что привело к власти команду Путина

Свой анамнез российской власти, правящей страной в течение последних двадцати лет, представил лидер псковского "Яблока" Лев Шлосберг в интервью, данному YouTube-проекту "Ещенепознер". Он выделил главные качества, позволившие президенту Путину и его ближайшему окружению достичь высших позиций в государственной иерархии и бизнесе. Какие-либо очевидные человеческие достоинства в этот небольшой список он занести затруднился.

"Они оказались главным образом более хитрыми, поскольку смогли увидеть возможности там, где нормальный человеческий ум возможностей не увидел. Они оказались жестокими, беспринципными и циничными. Эти люди, все без исключения, научились перешагивать через людей", - описал он коллективный психотип.

По его строгому суждению, все достижения нынешней элиты - это "те судьбы, через которые она перешагнула". Апофеозом зла последних лет политик "назначил" так называемый закон Димы Яковлева, запрещающий американцам усыновлять российских сирот. Впрочем, полагает Шлосберг, такой закон был вполне логичен и продиктован предыдущим "переступанием через других" в исполнении российской власти.