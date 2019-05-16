Глава Красносельского района не опубликовал данные о своих доходах

Администрация Красносельского района опубликовала данные о доходах своих сотрудников за 2018 год. Сведений о главе администрации Олега Фадеенко в документе нет. Он занял свою должность в феврале 2019 года.

Также не представлены данные о доходах заместителя главы района Алексея Миронова. Но в отчете все же есть информация по его коллегам.

Доход заместителя руководителя района Марины Головиной практически не изменился. Он вырос на 35 тысяч рублей до 1,8 млн рублей. Перечень собственности Головиной остался прежним: квартира, два дома, два земельных участка, а также машины Volvo S40 и Honda Civic. В пользовании у заместителя находится ещё одна квартира.

Вырос доход и другого заместителя Владислава Гудз – на 210 тысяч рублей до 1,5 млн рублей. Владеет он только автомобилем Citroen C5. В пользовании Гудза квартира на 162 кв.м.

Больше всех среди заместителей заработал Игорь Сушков – 2 млн рублей. Из имущества у Сушкова автомобиль Skoda Octavia и квартира на 87,4 кв.м. Пользуется он квартирой супруги на 72 кв.м. Также супруга Сушкова владеет Volkswagen Beetle и пользуется квартирой мужа и земельным участком. Доход жены замглавы за год вырос на 885 тысяч рублей и составил 2,7 млн рублей.

Самый большой доход среди сотрудников комитета у главного бухгалтера Алексея Русиева – 12 млн рублей. Сумма больше дохода за 2017 год на 11 млн рублей. Русиев купил квартиру на 83,7 кв.м. Согласно декларации, у него, супруги и трех детей равные доли в этой квартире. Также главный бухгалтер поменял автомобиль: раньше он ездил на Skoda Roomster, а теперь на KIA UM Sorento. В документе указано, что квартира куплена на жилищную субсидию, материнский капитал, кредит и собственные средства. А на автомобиль ушли деньги с продажи прошлой машины и остатки жилищной субсидии.

Меньше всех денег заработала специалист 1-й категории сектора социальной защиты ветеранов и инвалидов отдела социальной защиты населения Елена Русакова. Ее доход за 2018 год составил 1859 рублей. При этом, в собственности у нее автомобиль Mazda CX-5, квартира на 51,7 кв.м и машиноместо. Также Русакова вместе с несовершеннолетним ребенком пользуются квартирой на 67 кв.м.