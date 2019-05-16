"Вы убьете себя": правозащитники призвали Шестуна прекратить голодовку

Известные российские правозащитники написали коллегиальное обращение к бывшему главе подмосковного Серпуховского района Александру Шестуну с просьбой как можно быстрее прекратить голодовку, которая длится уже почти три месяца. За это время чиновник, пребывающий под заключением в СИЗО, один раз пережил остановку сердца.

Под посланием к Шестуну, опубликованным на сайте Московской Хельсинкской группы, свои подписи оставили, в том числе, руководитель движения "За права человека" Лев Пономарев, член президентского Совета по правам человека Илья Шаблинский, председатель комитета "Гражданское содействие" Светлана Ганнушкина и другие.

"Ваша сила воли, твердость, последовательность в борьбе против злоупотреблений в правоохранительных органах вызывают большое уважение. Нельзя не отметить, что ряда целей ваша голодовка уже достигла. Вам улучшили условия содержания - перевели в другую камеру, возвратили ваши записи, предоставили телевизор. Улучшен режим ваших встреч с адвокатами. <…> Более глобальных целей из тех, которые вы поставили, при помощи голодовки, к сожалению, достичь невозможно. Их достижение - результат сложной борьбы, в которой голодовка может быть лишь одним из элементов. Самое страшное, что голодовкой вы убьете себя, и семья, которая в вас так нуждается, потеряет вас", - призывают правозащитники.

Уголовное преследование Шестуна связано с инкриминируемыми ему махинациями с землей на сотни миллионов рублей, однако голодающий считает себя жертвой политической расправы: в начале 2018-го года он поддержал протест жителей нескольких городов Подмосковья, восставших против мусорных полигонов. Это, в его трактовке, сильно не понравилось властям, в связи с чем после угроз и "неформальных" переговоров, не поколебавших его позицию, чиновника поместили под стражу.