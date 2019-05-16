В Петербурге прошел пикет против сноса Института бумажной промышленности

Возле Института бумажной промышленности на площади Мужества, которому грозит снос и на месте которого, возможно, появится высотное жилое здание, прошел одиночный пикет. Активистка и градозащитник Антонина Елисеева встала с плакатом, на котором было начертано категоричное требование сохранить здание "сталинской" архитектуры. Вокруг активистки возник стихийный народный сход: люди оставляли свои подписи против возможного сноса здания.

Беспокойство тех, кого волнует судьба бывшего института, а ныне - закрывающегося офисного здания - связано еще и с тем, что под площадью Мужества текут подводные реки и очень ненадежный грунт, что уже приводило к затоплению тоннелей метрополитена и обрушению зданий в 1970-90-е годы. Возведение многоэтажки с большой долей вероятности сделает дом зоной риска для его жильцов и жильцов окружающих домов.

Арендаторы помещений в здании бывшего института покинут "насиженные места" к началу лета.

Фотография: Борис Романов

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