60 региональных депутатов отчитались о мизерном доходе в 2018 году

Шестьдесят депутатов региональных законодательных органов власти задекларировали в 2018 году минимальный заработок, ещё 11 - нулевой, делится РБК, ознакомившийся с налоговыми отчетностями народных избранников.

В числе депутатов, не заработавших ничего в прошлом году, представители парламента Северной Осетии - Алании, а также парламентарии из Белгородской, Курской, Омской, Орловской, Томской и Ульяновской областей, Камчатского края и Якутии.

Заместитель директора российского отделения Transparency International Илья Шуманов уверен, что данные о нулевых доходах - нонсенс, так как по факту такие депутаты являются безработными.

Помимо прочего 49 избранников, согласно их декларациям, живут за чертой бедности. Это - жители Дагестана, Северной Осетии, Хакасии.

Депутат Законодательного собрания Амурской области от фракции ЛДПР Сергей Труш, задекларировавший 3 копейки, у себя в YouTube-канале прокомментировал ситауацию так: "Страна в **** [нижняя часть туловища сзади], и я вместе с ней!".

Между тем, среди региональных депутатов имеются и рублевые миллиардеры. Больше всех в 2018 году заработал председатель комитета по аграрной политике Владимирского Заксобрания Павел Антов, отчитавшийся о достатке в 9,97 млрд рублей. Антову принадлежит мясокомбинат "Владимирский стандарт".

На втором месте в списке депутатов-богачей - зампред ЗакСа Челябинской области Константин Струков, задекларировавший 4,46 млрд рублей. Третья позиция у зампреда комитета Белгородской областной думы по экономике Сергея Гусева - 2,83 млрд рублей.