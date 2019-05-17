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9:51

Действия полиции на Первомае обсудят на ближайшем выступлении ЗакСа

фото ЗакС политика Действия полиции на Первомае обсудят на ближайшем выступлении ЗакСа

Уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов выступит на пленарном заседании Законодательного собрания 22 мая. Об этом на заседании парламентского комитета по законодательству заявил председатель ведомства Денис Четырбок.

Ранее Шишлов говорил, что намерен выступить в ЗакСе с докладом по поводу разгона согласованного первомайского шествия.

На его выступление в повестке заседания отвели 30 минут.

Сергей Еремеев



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13:19    
Для 10:28 и ему подобных.
" Мразь - это ты и подобные тебе фашисты, пробравшиеся во власть. Обычная полиция просто стояла в оцеплении. Незаконным разгоном руководили чиновники от Комитета из Смольного, а занимались натасканные на людей "космонавты", прятавшие лица за шлемами. Но от народа не спрячешься. Рано или поздно - всех найдут и накажут по закону".

12:23    
11:52 Мы должны быть благодарны, что полиция не сбивает водомётами на улице мирных людей и не поливает их газом? А только избивает их и задерживает, срывая согласованное мероприятие? Первомайская демонстрация была согласована властью и никем согласование не отзывалось. Произошло групповое должностное преступление со стороны правоохранительных органов и ряда чиновников. Законно и справедливо было бы каждому из них вкатить по "двушечке".

11:52    
Полиция 1 мая не тронула НИ ОДНОГО адекватного демонстранта из всего политического спектра России! Это же правда! НИ ОДНОГО!!! Только чуть-чуть пожурила прозападных врагов России за их антироссийские провокации, не применив, как в демократической Европе, водомёты, газы, дубинки и др., что законно и справедливо!!!

11:46    
11:36 Глупая театралка.

11:36    
Полиция-браво за 1 мая! Молодцы!!!

11:32    
10:28 Мразь - это ты и подобные тебе фашисты, пробравшиеся во власть. Обычная полиция просто стояла в оцеплении. Незаконным разгоном руководили чиновники от Комитета из Смольного, а занимались натасканные на людей "космонавты", прятавшие лица за шлемами. Но от народа не спрячешься. Рано или поздно - всех найдут и накажут по закону.

10:28    
Полиция 1 мая действовала прекрасно по защите Отечества от прозападных мразей! Только против русофобов-агентов Госдепа действовать надо значительно жёстче!

Страница 1-ая (всего: 1)
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