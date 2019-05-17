В Минкульте поделились данными о зарплате Пиотровского Минкульт "рассекретил" данные о заработной плате, которую получали руководители федеральных госучреждений культуры в 2018 году, уведомляет "Интерфакс". Самой обеспеченной чиновницей стала глава музея "Московский Кремль" Елена Гагарина, жалованье которой обычно составляло 1,2 млн ежемесячно. Следом за ней - нынешний директор музея "Эрмитаж" Михаил Пиотровский, зарабатывавший 733 тысячи рублей в месяц. На третьем месте - глава Третьяковской галереи Зельфира Трегулова. Её оклад составлял 719 тысяч рублей. Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен