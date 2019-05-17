Петербургские чиновники будут принимать пожилых горожан вне очереди

Представители фракции "Единая Россия" в петербургском парламенте полагают, что у горожан, достигших 70-летнего возраста, должно быть право на внеочередное посещение в органах госвласти.

"Такие люди не должны стоять в часовых очередях на прием к чиновникам. Мы предлагаем законодательно закрепить их право на личный прием в первоочередном порядке", - известил Александр Тетердинко, выступивший с данной инициативой.

С коллегой по фракции согласен и соавтор идеи Павел Зеленков.

"Проектом закона предлагается предоставить право на личный прием в первоочередном порядке в городских органах государственной власти и органах местного самоуправления внутригородских муниципальных образований", - уточнил единоросс.

Документ уже одобрил врио градоначальника Александр Беглов, в связи с чем он внесен на рассмотрение Заксобрания.

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