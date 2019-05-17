Сотрудники ККИ прогнали продавцов-нелегалов из центра Петербурга

Сотрудники городского комитета по контролю за имуществом вновь вышли на рейд против нелегальной торговли. На сей раз, передает пресс-служба Смольного, чиновники прервали деятельность несанкционированных предпринимателей на Вознесенском проспекте, Малой Морской улице, Дворцовой и Исаакиевской площадях и набережной канала Грибоедова.

В ходе мероприятия у уличных торговцев были изъяты несколько столов с сувенирной продукцией, тумба по реализации экскурсионных туров и билетов, один лоток с хлебо-булочными изделиями. Общий объем конфискованной продукции составил около 3 тысяч единиц, составлено 8 протоколов об административных нарушениях.

Право изымать нелегальную продукцию у ККИ появилось совсем недавно - 5 мая 2019 года. Принявшие соответствующий закон депутаты городского ЗакСа надеются, что таким образом несанкционированная торговля будет пресечена.