Аналоговое телевещание в Петербурге и Ленобласти отключат в середине осени

Аналоговое вещание обязательных общедоступных телеканалов в Петербурге и Ленобласти отключат 14 октября, сообщили в Смольном.

Петербург и Ленобласть входят в число регионов четвертого этапа перехода на цифровое телевещание, где все будет готово к отключению аналогового к 3 июня. Однако срок окончательного перехода на цифровое телевидение продлили из-за начала летних отпусков и дачного сезона.

Когда аналоговое вещание отключат, в течение недели на тех же частотах будет передаваться видеоролик о необходимости перехода на прием цифрового телевидения. Региональные телеканалы продолжат аналоговое вещание.

Аналоговое телевещание в России отключают в рамках федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2018 годы». Переход на цифровое вещание, согласно программе, должно завершить создание «единого информационного пространства». Аналоговое вещание отличается от цифрового тем, что в первом случае непрерывный сигнал переводится в изображение с помощью электронной схемы, а во втором – используется цифровое кодирование информации и сжатие данных.

Перейти с аналогового на цифровое вещание в России собирались еще в 2015 году, но в итоге проект был отложен на несколько лет. В 2018 году премьер-министр Дмитрий Медведев подписал документ, согласно которому изменения должны произойти к лету 2019 года.

Чтобы не столкнуться с отсутствием телевещания, обладателям аналоговых телевизоров придется покупать новое оборудование. Это может стать проблемой для некоторой части россиян, особенно в отдаленных районах, которая не может позволить себе купить телевизор, соответствующий новым нормам вещания.