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15:42

К отцу фигуранта «пензенского дела» приходила полиция из-за его пикетов в поддержку сына

фото ЗакС политика К отцу фигуранта «пензенского дела» приходила полиция из-за его пикетов в поддержку сына

Отец обвиняемого по делу признанной террористической и запрещенной в России организации «Сеть» Юлия Бояршинова Николай сообщил ЗАКС.Ру, что вечером в четверг, 16 мая, к нему домой приходили три сотрудника полиции. Один из визитеров показал удостоверение майора уголовного розыска.

- Они пришли около девяти часов вечера. Сказали, что поступила информация, что я состою в организации «Солидарность», члены которой замечены в экстремистской деятельности. Они уточнили, так ли это и уведомили меня, что противоправные действия караются законом. Я им рассказал, что участвую только в одиночных пикетах и закон не нарушаю, - рассказал Бояршинов-старший.

По его словам, полицейские объяснили, что проверяют всех «подозрительных», потому что «скоро лето». Ранее сразу несколько активистов писали в соцсетях, что к ним приходили полицейские. В частности, о незваных гостях рассказали заявивший о своих губернаторских амбициях лидер движения «Красивый Петербург» Красимир Врански и планирующий участвовать в муниципальных выборах сотрудник штаба Навального Денис Михайлов.

Николай Бояршинов подтвердил ЗАКС.Ру, что не состоит в организации «Солидарность», а только добавился в их группу в Facebook. Отец фигуранта дела «Сети» («пензенское дело») каждую неделю выходит на Невский проспект с плакатами в поддержку сына, которого обвиняют в участии террористическом сообществе.

Суды над десятью фигурантами «пензенского дела» проходят параллельно в Петербурге и Пензе. Молодых анархистов и антифашистов обвиняют в участии в террористическом сообществе, которая готовилась к госперевороту. Бояршинов-младший рассказал на суде, что участвовал в совместных тренировках с другими фигурантами дела. В частности, они учились стрельбе, военной тактике и оказанию первой медицинской помощи. Он заявил, что планов по организации терактов и подготовке к свержению конституционного строя у него и его знакомых не было.

В качестве одного из основных доказательств вины Бояршинова и его предполагаемых подельников обвинение использует найденный в компьютерах пензенских фигурантов дела «Свод», якобы программный документ сообщества, в котором излагались его планы.

Выступавший в суде в качестве свидетеля другой фигурант дела Игорь Шишкин, заключивший сделку со следствием и получивший 3,5 года особым порядком, заявил, что «Свод» был не принятым руководством к действию, а набором тезисов, которые обвиняемые из Пензы предлагали обсудить. Шишкин объяснил, что он сам и другие петербуржцы отнеслись к этим тезисам критически и не руководствовались ими.  



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