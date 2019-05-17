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17 мая, 18:13

Полиция задерживает ЛГБТ-активистов на площади Ленина

фото ЗакС политика Полиция задерживает ЛГБТ-активистов на площади Ленина

Полиция окружила участников несанкционированой акции, посвященной Международному дню борьбы с  гомофобией, бифобией и трансфобией, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Мероприятие было запланировано на площади Ленина в Петербурге 17 мая. 

Власти города отказали в согласовании акции. Инициативная группа ЛГБТ-активистов все же решила провести мероприятие в гайд-парке у Финляндского вокзала. Участники встречи развернули плакаты и достали бумажных «журавликов».

Сотрудники полиции были на площади ещё до прихода активистов. При появлении граждан, желающих принять участие во встрече, сотрудник полиции предупредил их о том, что акция несогласованная и потребовали покинуть. Позже полиция взяла в кольцо всех пришедших и начала проводить задержания. На данный момент задержано шесть человек. Среди них адвокат Ксения Михайлова и активистка "Яблока" Мария Кожеватова. По словам участников мероприятия, некоторые из задержанных не имели при себе даже плакатов.

Обновление 18:30: Задержана еще одна активистка - Елена Григорьева.

София Саттарова

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17 мая, 23:48    
20-04
Возможно Вы и правы - есть акции не подлежащие согласованию, поскольку их цели и темы не противоречат законодательству. В данном же случае содержание плакатов и всего действа адресоввно неограниченному кругу лиц, в т. ч. и несовершеннолетним, и при этом является пропагандой, что, как известно, запрещено.
Короче, если в поле зрения моего ребёнка попадёт такой активист с плакатиком или флажком, то он будет "отрегулирован" самым доходчивым и быстрым способом.

17 мая, 20:04    
Zaks.ru, образуйтесь, пожалуйста. Проведение акции на специально отведенном месте не подлежит согласованию, достаточно информировать уполномоченной орган о ее проведении, что "граждане со странностями" и сделали. Посему полиция дел натворила, ей бы тоже повысить квалификацию следовало.

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