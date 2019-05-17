Полиция задерживает ЛГБТ-активистов на площади Ленина

Полиция окружила участников несанкционированой акции, посвященной Международному дню борьбы с гомофобией, бифобией и трансфобией, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Мероприятие было запланировано на площади Ленина в Петербурге 17 мая.

Власти города отказали в согласовании акции. Инициативная группа ЛГБТ-активистов все же решила провести мероприятие в гайд-парке у Финляндского вокзала. Участники встречи развернули плакаты и достали бумажных «журавликов».

Сотрудники полиции были на площади ещё до прихода активистов. При появлении граждан, желающих принять участие во встрече, сотрудник полиции предупредил их о том, что акция несогласованная и потребовали покинуть. Позже полиция взяла в кольцо всех пришедших и начала проводить задержания. На данный момент задержано шесть человек. Среди них адвокат Ксения Михайлова и активистка "Яблока" Мария Кожеватова. По словам участников мероприятия, некоторые из задержанных не имели при себе даже плакатов.

Обновление 18:30: Задержана еще одна активистка - Елена Григорьева.

София Саттарова