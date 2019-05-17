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17 мая, 19:29

Суд оставил обвиняемого в госизмене 75-летнего сотрудника ЦНИИмаш в СИЗО еще на два месяца

фото ЗакС политика Суд оставил обвиняемого в госизмене 75-летнего сотрудника ЦНИИмаш в СИЗО еще на два месяца

Лефортовский суд Москвы продлил срок ареста 75-летнему сотруднику ЦНИИмаш Виктору Кудрявцеву еще на два месяца по обвинению в госизмене, передает «Интерфакс».

Адвокат Иван Павлов, глава «Команды 29», сообщил, что ученого перевели из больницы в СИЗО после медицинского обследования. По его словам, у Кудрявцева не нашли заболеваний, которые препятствовали бы его содержанию под стражей. Это нельзя считать исполнением решения Европейского суда по правам человека, подчеркнул Павлов: ЕСПЧ указывал, что нужно обследовать Кудрявцева и получить объективную картину, допускает ли его состояние здоровья содержание под стражей, а не сверять итоги с перечнем заболеваний. По результатам обследования, ученому требуется медикаментозное лечение в условиях палатного режима, добавил Кудрявцев.

75-летнего Кудрявцева обвиняют в госизмене из-за научной переписки с бельгийским Фон Кармановским институтом гидродинамики. По версии следствия, он передал зарубежным коллегам информацию о гиперзвуковых технологиях в боевых ракетных комплексах «Авангард» и «Кинжал». Научную переписку сочли прикрытием для передачи секретных данных странам НАТО, сторона защиты настаивает, что у Кудрявцева не было доступа к гостайне, а проект по освоению космоса был полностью открытым.

Адвокат Евгений Смирнов заявлял, что Кудрявцева «пытаются просто убить» и в СИЗО «не принимают необходимые для него медикаменты и не предоставляют практически никакой медицинской помощи». В апреле ЕСПЧ потребовал перевести Кудрявцева в гражданскую больницу.

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