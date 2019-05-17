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17 мая, 19:58

СМИ: Беглов предложил создать совет Петербурга и ЛО по транспорту, похожий на существующий

фото ЗакС политика СМИ: Беглов предложил создать совет Петербурга и ЛО по транспорту, похожий на существующий

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов предложил создать координационный совет Петербурга с Ленобластью в сфере развития транспорта, пишет «Фонтанка.ру» со ссылкой на источники.

По данным издания, предложение Беглов озвучил 17 мая во время совещания по развитию транспортной системы двух регионов. По его задумке, такой совет мог бы решать вопросы развития транспортной связи между Петербургом и Ленобластью. Одни из первых проектов могло бы стать строительство станции метро в Кудрово. Предложение поддержали губернатор Ленобласти Александр Дрозденко и вице-премьер Максим Акимов, пишет издание.

Координационный совет по развитию транспортной системы Петербурга и Ленобласти существует с 2011 года, в последний раз он собирался в феврале 2019 года. Заменит ли совет, предложенный Бегловым, этот – неясно. Сам врио губернатора принимал участие в собрании существующего совета в декабре 2018 года. В состав нынешнего координационного совета входят министр транспорта Евгений Дитрих, его первый заместитель, Беглов, Дрозденко и другие.



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