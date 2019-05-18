Чиновники Смольного прошли тест на ВИЧ В рамках акции «Дени здорового образа жизни» 17 мая чиновники Смольного прошли экспресс-тест на ВИЧ-инфекцию, сообщили в комитете по здравоохранению. Свой ВИЧ-статус узнали глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец, его заместители Андрей Сарана, Евгений Антипов и еще 96 сотрудников петербургского правительства. Тестирование проводилось в мобильной лаборатории. День здорового образа жизни приурочен к всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД». Его проводили Смольный и благотворительные фонды «Гуманитарное действие» и «Диакония» при поддержке петербургского Центра СПИД. Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен