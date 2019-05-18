Прах Доренко захоронили на Аллее журналистов Троекуровского кладбища

Часть праха главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко захоронили на Аллее журналистов на Троекуровском кладбище, еще часть развеят над горой Митридат в Керчи, как того хотел журналист, сообщает «Говорит Москва». На этой церемонии присутствовали только родные и близкие Доренко.

Прощание с Доренко состоялось накануне на Троекуровском кладбище. На церемонии присутствовала семья журналиста, его друзья и коллеги, в том числе - редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов, глава ВГТРК Олег Добродеев, гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст, первый замруководителя администрации президента Алексей Громов и другие.

Доренко умер 9 мая в Москве. Он попал в аварию на мотоцикле, потеряв сознание. Причиной смерти медики назвали разрыв аневризмы грудной аорты.

Изначально прощание с Доренко должно было состояться 12 мая, но дочери журналиста настояли на повторной экспертизе. Они полагали, что их отца могли отравить, однако признаков отравления эксперты не нашли.