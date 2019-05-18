ОКП предложат всем оппозиционерам договориться о бойкоте Удельного парка

Представитель Объединенной коммунистической партии Кирилл Васильев намерен предложить всем оппозиционным силам Петербурга подписать меморандум об отказе проводить свои митинги в Удельном парке и других гайд-парках вдали от центра города. Об этом он сообщил во время дискуссии на Российском социальном форуме 18 марта.

- Белочкам разъяснять позицию, адресованную к законодательной и исполнительной власти, просто смешно, - поддержала коллегу другой член ОКП, бывший депутат ЗакСа Ирина Комолова. Она отметила, что необходимо требовать, чтобы гайд-парки были открыты в каждом района города.

Васильев уверен, что подавляющее большинство оппозиционеров поддержит идею бойкота. По его словам, аналогичная договоренность была достигнута в рамках работы коалиции «Петербург против повышения пенсионного возраста».

Ранее организаторы Российского социального форума уведомили Смольный, что намерены провести митинг в гайд-парке на площади Ленина 19 марта. Однако им ответили, что в этот день в указанном месте будет проходить спортивный праздник. В Смольном организаторам предложили перенести митинг в Удельный парк. Альтернативное время начала публичного мероприятия чиновники не предложили.

Сергей Еремеев

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