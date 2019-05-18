Следком наградил Беглова медалью "За чистоту помыслов и благородство дел"

Следственный комитет наградил врио губернатора Петербурга Алекcандра Беглова медалью «За чистоту помыслов и благородство дел», передает ТАСС.

Медаль Беглову вручили в рамках торжества по случаю трехлетия образования академии Следственного комитета в Петербурге. Глава СК Александр Бастрыкин заявил, что Беглов «делает очень многое» для академии. Беглов, в свою очередь, отметил вклад руководства Следкома в воспитание нового поколения российских правоохранителей.

Медаль «За чистоту помыслов и благородство дел» вручается за многолетнюю активную деятельность, направленное на качественное решение ряда задач СК, с 2014 года. В разные годы ей наградили врача Елизавету Глинку, народную артистку СССР Элину Быстрицкую, худрука Малого театра Юрия Соломина, ректора МГУ Виктора Садовничьего и других.