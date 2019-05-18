Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

17:58

Следком наградил Беглова медалью "За чистоту помыслов и благородство дел"

фото ЗакС политика Следком наградил Беглова медалью "За чистоту помыслов и благородство дел"

Следственный комитет наградил врио губернатора Петербурга Алекcандра Беглова медалью «За чистоту помыслов и благородство дел», передает ТАСС.

Медаль Беглову вручили в рамках торжества по случаю трехлетия образования академии Следственного комитета в Петербурге. Глава СК Александр Бастрыкин заявил, что Беглов «делает очень многое» для академии. Беглов, в свою очередь, отметил вклад руководства Следкома в воспитание нового поколения российских правоохранителей.

Медаль «За чистоту помыслов и благородство дел» вручается за многолетнюю активную деятельность, направленное на качественное решение ряда задач СК, с 2014 года. В разные годы ей наградили врача Елизавету Глинку, народную артистку СССР Элину Быстрицкую, худрука Малого театра Юрия Соломина, ректора МГУ Виктора Садовничьего и других.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
–екламный блок загружаетс¤...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


19:41    
Ваша уверенность, что "активнутые и противные" не проголосуют, меня не совсем радует. Лучше бы они совсем не приходили на голосование - воздух был бы чище и морды наглые не мельтешили бы. Толку от их голосов минимум, Беглов станет губером в первом туре в любом варианте. Зато порядочные люди не будут видеть эти жидовские и пеперастические морды на участках.Спокойней будет. А то иногда так руки чешутся пройтись по этим мордам и по яйцам, да полиция рядом. Но ничего, подождём-с !

19:24    
«За чистоту помыслов и благородство дел»? - это не про Брехлова.
Ему больше подходит по Пушкину:
"Полу-милорд, полу-купец,
Полу-мудрец, полу-невежда,
Полу-подлец, но есть надежда,
Что будет полным наконец.".
Надо успеть наградиться  используя положение ВРИо, т.к. до выборов осталось 3,5 месяца, а "активнутые и противные" вряд ли проголосуют за "чистоту его помыслов и благородство дел".

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Как вы оцениваете действия полиции на Первомае

Применение силы и задержания справедливы
Задержания справедливы, силу применять было не нужно
Полиция не должна была задерживать участников шествия


Все новости:
17:58 Следком наградил Беглова медалью "За чистоту помыслов и благородство дел"   2

17:14 ОКП предложат всем оппозиционерам договориться о бойкоте Удельного парка

16:36 Чеченский судья подал в суд на Mail.Ru из-за новостей о списании долгов жителей республики за газ

15:40 С осужденного за пост в ВК об Украине россиянина сняли судимость

14:50 СМИ: Юлия Скрипаль собирается сделать публичное заявление

13:56 Прах Доренко захоронили на Аллее журналистов Троекуровского кладбища

13:10 Резник призвал коммунистов и социалистов объединиться в “братство кольца”   4

12:40 Власти Свердловской области предложат новые места для строительства храма в Екатеринбурге   1

11:37 Чиновники Смольного прошли тест на ВИЧ   1

10:43 Российский социальный форум стартовал в Петербурге

10:31 Двум противникам строительства храма в сквере Екатеринбурга сократили сроки ареста   1

9:55 “Самая патриотичная книга о кошмаре”

17 мая, 22:03 Выступивших против гомофобии ЛГБТ-активистов разогнал ОМОН   3

17 мая, 20:59 Беглов распорядился поднять зарплату классным руководителям петербургских школ   5

17 мая, 20:36 РАН отказалась от планов присвоить патриарху Кириллу звание почетного профессора   2

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.