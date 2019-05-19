Тысячи школьников вступили в ряды пионеров на Красной площади

В честь 95-летия присвоения пионерской организации имени революционера и первого советского руководителя Владимира Ленина на Красной площади в Москве несколько тысяч школьников торжественно приняли в пионеры, передает радиостанция "Эхо Москвы".

Утверждается, что детей при помощи автобусов собрали практически со всей страны: до столицы добрались даже жители северного Кавказа.

Хор, выстроившийся рядом с мавзолеем Ленина, исполнил несколько ностальгических песен, прославляющих советские реалии. В ходе мероприятия выступил с напутственным словом бессменный лидер КПРФ Геннадий Зюганов.