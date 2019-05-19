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17:04

В РПЦ сомневаются в эффективности референдума относительно екатеринбургского храма

фото ЗакС политика В РПЦ сомневаются в эффективности референдума относительно екатеринбургского храма

Екатеринбургский протоиерей Храма на Крови Максим Миняйло озвучил свою позицию и некую усредненную позицию своих коллег в отношении строительства храма в центральном сквере, которое вызвало масштабные уличные протесты. По его мнению, возведение культового сооружения призвано восстановить историческую справедливость, поскольку ровно на этом месте в дореволюционной России располагалась уничтоженная большевиками церковь. Идею общегородского плебисцита он оценивает скептически.

"Мы были всегда сторонниками того, чтобы узнавать общественное мнение. Но я к проведению референдума отношусь довольно скептически. Потому что это дорого и не всегда эффективно", - заявил представитель РПЦ.

В интервью он заверил всех неравнодушных в том, что полного закрытия и уничтожения сквера никто не допустит. Напоследок он подчеркнул, что храм строится не только для православных, но "для всех людей".

Волнения из-за строительства храма святой Екатерины начались 13 мая, когда горожане обнаружили центральный сквер перегороженным забором. Впоследствии забор они отправили в пруд. Были также и столкновения с правоохранителями. За минувшую неделю задержали десятки человек.

Президент Владимир Путин считает, что вопрос о строительстве церкви следует решить с учетом мнения граждан данного района Екатеринбурга, для чего каким-то образом их следует "опросить".

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18:22   Александр   adzigunov@yandex.ru
С чего это церковь "располагалась на этом месте"?  Совсем в другом. У моего прадеда там отхожее место было. Давайте восстанавливать?

17:39    
Зассали попы. Народ прозревает и начинает понимать, что это за шарашка. При восстановлении "исторической справедливости" надо определить, что было на этом месте до церкви. Может, изба, а может рынок, но не пустое место . Вот то и восстановить и заткнуть шоблу поповскую.

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