В Кронштадте отремонтировали первый советский морской робот

Сконструированный в 1980-х годах первый советский морской робот, отчасти призванный облегчить обследование затонувших судов, полностью восстановили в Кронштадте, передает ТАСС.

Робота разместят в музее батискафов и глубоководных аппаратов "Эра Гидрокосмоса", который является единственным в своем роде в России и крупнейшим на всей планете.

Одной из важнейших функций старейшего робота является умение снабжать подводные лодки, попавшие в беду, воздухом через шланг. Кроме того, ему под силу извлекать из-под воды различные объекты, весящие до 100 килограммов.