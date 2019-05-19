Либертарианца Светова облили нечистотами

В Казани произошло нападение на одного из самых известных и медийных членов "Либертарианской партии России" Михаила Светова. Как сообщает ресурс "МБХ Медиа", неизвестный мужчина, приблизившись к политику у входа в отель, облил его фекалиями.

"Разумеется, я буду подавать заявление. Я буду выяснять, что это за лицо, он должен был попасть на камеры наблюдения", - приводятся слова либертарианца.

В Казань Светов приехал с тем, чтобы прочесть лекцию о вреде государственных стандартов в сфере образования.