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10:25

Единороссы предложили штрафовать УК и ТСЖ Петербурга за неочищенные от рекламы фасады домов

фото ЗакС политика Единороссы предложили штрафовать УК и ТСЖ Петербурга за неочищенные от рекламы фасады домов

Глава фракции "Единая Россия" в петербургском парламенте Александр Тетердинко выступил с предложением наказывать штрафами управляющие компании, ТСЖ и собственников коммерческих зданий за неубранную с фасада дома рекламу.

"Сейчас собственники зданий не отвечают за очистку фасадов и элементов благоустройства от объявлений. Наказание могут понести только расклейщики такой рекламы. Мы предлагаем внести изменения в закон и наказывать собственников зданий, с которых месяцами не убираются рекламные плакаты", - пояснил единоросс суть своей инициативы.

Парламентарий уверен, что КоАП следует дополнить статьей, предполагающей введение административной ответственности для УК и ТСЖ за отказ от очистки элементов благоустройства от незаконных афиш, плакатов и объявлений: для физлиц должен полагаться штраф от 1 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц - от 10 до 50 тысяч рублей, для юрлиц - от 100 до 300 тысяч рублей.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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