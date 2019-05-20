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Новости

10:31

Зеленский вступил в должность президента Украины

фото ЗакС политика Зеленский вступил в должность президента Украины

Шоумен Владимир Зеленский официально вступил в должность нового президента Украины, принеся присягу в Верховной Раде, сообщается на сайте государственного органа.

На церемонии ему вручили регалии президента - булаву, нагрудный знак и гербовую печать.

В зале заседаний Рады кроме депутатов парламента присутствовало более 50 иностранных делегатов.

После инаугурации Зеленский встретится с руководителем Вооруженных сил Украины, а после примет дипломатов.

Напомним, 23 апреля ЦИК Украины опубликовал финальные данные голосования второго тура выборов президента Украины: Зеленский с разгромным отрывом победил своего оппонента Петра Порошенко - 73,22% против 24,45%.

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11:15    
Путину надо срочно предложить российское гражданство гражданам всей Украины, но исключительно МОЛОДЫМ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ рабочим и и МОЛОДЫМ специалистам с высшим образованием! Надо спасать пророссийских граждан Украины, да и значительно выправим демографическую ситуацию в России!

11:02    
Украину при Зеленском ожидают разруха, нищета, жесточайшая борьба кланов и в скором времени крах и тотальный дефолт...Западу 40-миллионную Украину просто так не прокормить, как какую-нибудь карликовую эстонию с латвией...Выход для Украины один-воссоединение с Россией, как в 1654 году при Б.Хмельницком, убежавшей в Россию от польского рабства!

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