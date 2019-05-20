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12:02

Во время своей инаугурации Зеленский объявил о роспуске Верховной Рады

фото ЗакС политика Во время своей инаугурации Зеленский объявил о роспуске Верховной Рады

Новый президент Украины Владимир Зеленский с трибуны Верховной Рады анонсировал её роспуск, передает ТАСС. В течение ближайших двух месяцев в стране будут проходить парламентские выборы.

"Я распускаю Верховную раду восьмого созыва", - заявил после присяги Зеленский.

Вместе с тем он поручил парламентариям за оставшийся срок до окончания их полномочий принять ряд значимых законопроектов.

"Прошу принять закон об отмене депутатской неприкосновенности, закон об уголовной ответственности за незаконное обогащение, многострадальный избирательный кодекс", - призвал новый глава Украины.

Также Зеленский настаивает на увольнении руководителя Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Грицака, генерального прокурора Юрия Луценко и главы Миноборооны Степана Полторака.

"У вас на это два месяца. Пришло время брать бумагу и ручку, чтобы освободить места для будущих поколений", - констатировал напоследок он.

Согласно Конституции Украины, внеочередные выборы в Верховную Раду назначаются президентом и проводятся в течение 60 дней со дня опубликования решения о досрочном прекращении полномочий парламента.

23 апреля ЦИК Украины опубликовал финальные данные голосования второго тура выборов президента Украины: Зеленский с огромным отрывом "разбил" своего оппонента Петра Порошенко - 73,22% против 24,45%.

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12:36    
Довольно сильные кланы Украины при нейтральной позиции Запада съедят Зеленского и не поперхнутся! Есть сомневающиеся в таком исходе?

12:30    
Понеслась!

Страница 1-ая (всего: 1)
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