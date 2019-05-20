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Новости

14:37

ФАС поддержала запрет на продажу алкоголя лицам до 21 года

фото ЗакС политика ФАС поддержала запрет на продажу алкоголя лицам до 21 года

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) не видят рисков в инициативе Минздрава, согласно которой возрастная планка на приобретение крепкого алкоголя (свыше 16,6%) поднимается с 18 до 21 года, передает "Коммерсант". Если законопроект будет одобрен кабмином, то ведомство аналогично выступит за его принятие, уточнил руководитель контрольно-финансового управления ФАС Владимир Мишеловин.

"В данном случае, поскольку ФАС - это служба, которая стоит на защите конкуренции, конкуренция не пострадает. Если будет решение такое принято, то мы не видим в этом ничего страшного", - пояснил Мишеловин.

На принятии закона настаивает Минздрав. В пояснительной записке к документу объясняется, запрет на продажу алкоголя лицам до 21 года уже ввели многие страны.

В случае, если инициатива будет утверждена, новые правила вступят в силу с января 2020 года.

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16:18    
А  в армию с 18-ти? А  в ночных магазинах можно купить любой алкоголь любому возрасту...

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