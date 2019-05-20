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17:51

Представители Матвиенко не сочли нужным комментировать увольнение журналистов из "Коммерсанта"

фото ЗакС политика Представители Матвиенко не сочли нужным комментировать увольнение журналистов из "Коммерсанта"

Представители спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко не считают нужным комментировать увольнение журналистов «Коммерсанта», передает радиостанция «Говорит Москва».

Пресс-секретарь спикера Совфеда Владислав Пономаренко заявил, что увольнение журналистов – это «кадровое решение», и за разъяснениями надо обращаться к руководству издательского дома «Коммерсант», а не представителям верхней палаты парламента. «Сообщения сотрудников в соцсетях не могут быть поводом для обращения к Совету Федерации», - подчеркнул Пономаренко.

«Коммерсант» покинули редактор отдела политики Максим Иванов и спецкор Иван Сафронов. Они рассказали, что их вынудили уволиться из-за статьи о возможном уходе Матвиенко из Совфеда. Вслед за Ивановым и Сафроновым редакцию в полном составе покинул весь отдел – еще одиннадцать журналистов.

Главный редактор «Коммерсанта» Владимир Желонкин увольнение двух журналистов объяснил тем, что они якобы «при написании заметки не руководствовались стандартами ИД "Коммерсант"».



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