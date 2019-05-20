Смольный: Петербург лидирует по темпам исполнения майских указов Путина от 2012 года

Члены петербургского правительства обсудили ход выполнения в городе майских указов Владимира Путина от 2012 года. В комитете по экономической политике и стратегическому планированию отчитались, что город на Неве находится в топе регионов по темпам их реализации.

Так, заявили чиновники, на данный момент достигнуты почти все установленные значения в повышении зарплат бюджетникам: присутствует даже ряд категорий, где за последние 7 лет получаемое обозначенной категорией населения жалованье увеличилось вдвое.

Вместе с тем, с 2011 года в Северной столице открыли более миллиона рабочих мест.

Все юные петербуржцы в возрасте от 3 до 7 лет на постоянной основе посещают детсады. Приоритетным направлением остается открытие новых яслей-садиков.

"Опережающими темпами идет работа по обеспечению горожан доступным и комфортным жильем. В 2018 году жилищные условия улучшили 5,74% очередников (при плане 5,5%). Показатель «Количество выдаваемых ипотечных жилищных кредитов» в 2,6 раза превысил запланированные цифры. По итогам 2018 года петербуржцам выдано более 73 тысяч ипотечных кредитов", - поделились в Смольном данными о строительной сфере.

Успехов удалось добиться и в здравоохранении: сократилось количество смертей от болезней системы кровообращения, опухолей, туберкулеза и в результате ДТП.

Недавно проведенные социологические изыскания показали, что в Петербурге, начиная с 2012 года, стало жить на 356 тысяч человек больше. Средняя продолжительность жизни рядового горожанина составляет 75 лет.

"Показатели для Петербурга неплохие. Но нужно двигаться дальше", - прокомментировал озвученные сведения врио градоначальника Александр Беглов.

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