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Новости

19:03

Кадыров разочаровался в Зеленском, заявившем о намерении вернуть Крым

фото ЗакС политика Кадыров разочаровался в Зеленском, заявившем о намерении вернуть Крым

Лидер чеченской республики Рамзан Кадыров был расстроен заявлением, сделанным новым президентом Украины Владимиром Зеленским во время собственной инаугурации, который сообщил, что перед вверенным ему государством стоит первоочередная задача - вернуть Крым и прекратить войны в ДНР и ЛНР.

В своем обращении к Зеленскому Кадыров напомнил, что полуостров ещё в 2014 году "навсегда вернулся домой", поэтому от притязаний на его территорию избранному главе страны-соседа стоит "вовеки веков" отказаться. 

"Зеленскому и его будущим преемникам следует навсегда усвоить, что Крым был, есть и вовеки веков будет составной частью России", - назидательно известил президент Чечни у себя в Telegram-канале.

Президент Чечни выразил уверенность, что речь шоумену писали "из-за океана", поэтому она и изобиловала настолько резонансными обещаниями.

"Не забывайте, что Россия относится к речам Киева про Крым, как к детским шалостям, а шалости иногда сильно раздражают. Если бы России нужны были чужие земли, Киев давно стал бы областным центром на западе РФ", - подытожил Кадыров.

Инаугурация Зеленского состоялась сегодня, 20 мая. Сразу после того, как завершилась её официальная часть, народный избранник заявил о роспуске главного законодательного органа страны - Верховной Рады.

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21:06    
20-03 Послебодунов ! Никак ты начал выздоравливать ? Так редко вылезаешь со своим шизоидным "Саша", что похоже на выздоровление. Буду рад пополнению в рядах здоровых людей. Но может всё гораздо хуже ? Тебя просто врачи изолировали от компа , и ты случайно прорвался ?. Санитарам замечание за невнимательность.

20:03    
19:16 Саша, расскажи Кадырову про великого сталина и читатели закс.ру  больше не увидят твоей вздорной писанины.
19:36 Саша, зачем тебе "новороссия", балбес? Подними хотя бы Псковскую область. Да поможет тебе ср. Турчак!

19:36    
Да, Сталин без единого выстрела вернул Отечеству более МИЛЛИОНА(!!!!!!) квадратных километров(Прибалтику, Зап.Белоруссию, Западную Украину, Буковину, Бессарабию и тд.) Так и сегодня с Новороссией это можно сделать, но нужна ПОЛИТИЧЕСКАЯ ВОЛЯ!

19:16    
Кадыров прав! А в ответ на злобные слова Зеленского про Крым Путину следовало бы не на словах, а на деле вернуть Новороссию в состав России! Действовать в этом исторически справедливом деле надо чётче и жёстче, как ВЕЛИКИЙ Сталин 80 лет назад!!!

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