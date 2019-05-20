Кадыров разочаровался в Зеленском, заявившем о намерении вернуть Крым

Лидер чеченской республики Рамзан Кадыров был расстроен заявлением, сделанным новым президентом Украины Владимиром Зеленским во время собственной инаугурации, который сообщил, что перед вверенным ему государством стоит первоочередная задача - вернуть Крым и прекратить войны в ДНР и ЛНР.

В своем обращении к Зеленскому Кадыров напомнил, что полуостров ещё в 2014 году "навсегда вернулся домой", поэтому от притязаний на его территорию избранному главе страны-соседа стоит "вовеки веков" отказаться.

"Зеленскому и его будущим преемникам следует навсегда усвоить, что Крым был, есть и вовеки веков будет составной частью России", - назидательно известил президент Чечни у себя в Telegram-канале.

Президент Чечни выразил уверенность, что речь шоумену писали "из-за океана", поэтому она и изобиловала настолько резонансными обещаниями.

"Не забывайте, что Россия относится к речам Киева про Крым, как к детским шалостям, а шалости иногда сильно раздражают. Если бы России нужны были чужие земли, Киев давно стал бы областным центром на западе РФ", - подытожил Кадыров.

Инаугурация Зеленского состоялась сегодня, 20 мая. Сразу после того, как завершилась её официальная часть, народный избранник заявил о роспуске главного законодательного органа страны - Верховной Рады.